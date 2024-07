Talenti Tech in Italia | opportunità insoddisfazione e strategie di retention

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) – Data Engineer, Software Developer ed esperti di Cloud, secondo l'analisi della società di recruiting HAYSla richiesta di queste figure e più in generale di "talent" nei settori della manifattura, automotive, energia è in costante crescita. Il report "TheTalent Explorer", realizzato da HAYS in 20 Paesi della regione EMEA,