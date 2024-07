Superbonus 120% assunzioni | i criteri per la verifica dell’incremento occupazionale

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023 numero 216 ha previsto all’articolo 4 per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione fiscale, per il periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2023, il. La maggiorazione (detta anche maxi-deduzione) si concretizza in un importo pari al 20% del costo riferibile all’incrementoin presenza di nuovea tempo indeterminato, cui si aggiunge un’ulteriore deduzione a fronte di contratti stipulati (sempre a tempo indeterminato) con soggetti rientranti in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.