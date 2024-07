Suicidio assistito la storia di Martina Oppelli | Perdo il mio corpo ogni giorno voglio scegliere

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'architetta triestina di 49 anni è affetta da sclerosi multipla. Oggi il Tribunale di Trieste ha affermato il suo diritto a ricevere, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), una rivalutazione delle sue condizioni "per verificare se soddisfa o no il requisito del trattamento di sostegno vitale per accedere a morte volontaria assistita".