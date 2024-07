Stipendi Statali Naddeo Aran | Nel cedolino di luglio 15-18 euro in più per IVC Docenti e ATA valorizzati con aumenti costanti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 18 luglio 2024) E' tempo di rinnovi contrattuali per i dipendenti. Attesa la tornata contrattuale 2023-24 per il comparto istruzione e ricerca, dopo la firma definitiva del CCNL 2019-21 il 18 gennaio scorso. Il presidente dell'Antonioha fatto il punto della situazione in un'intervista su Il Messaggero. L'articolo): “Neldi15-18in più per IVC.e ATAcon” .