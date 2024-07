Star Wars | Young Jedi Adventures 2 Disney+ annuncia la data d’uscita!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha rilasciato il trailer della seconda stagione di, la serie originale animata di Lucasfilm che debutterà mercoledì 14 agosto sulla piattaforma streaming. Ambientata 200 anni prima de La minaccia fantasma, durante l’era dell’Alta Repubblica,segue i giovaniKai Bright, Lys Solay e Nubs mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le preziose abilità necessarie per diventare. La seconda stagione disegue i giovani mentre continuano il loro addestramento e si imbarcano in missioni ancora più grandi in tutta la galassia. A guidarli c’è il nuovo Padawan di Maestra Zia, Wes Vinik, e il suo astromeccanico R0-M1.