Sciopero chiuse metro a Roma e Milano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 luglio 2024) 10.50nazionale del trasporto pubblico locale, indetto da Filt-Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal. L'astensione dal lavoro è di 4 ore, con modalità diverse da città a città.in mattinata tutte lepolitane die possibili disagi anche per i mezzi di superficie.AlaB e C e riduzioni sulla A. L'agitazione è per il rinnovo del contratto di lavoro nazionale e il miglioramento della condizioni sia normative che salariali.