Salute mentale le 4 proposte del sindaco Ex ostello Baratoff Galantara Casa Roverella

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Spostare i servizi difuori dalla città, in vista dei lavori di costruzione del nuovo ospedale a Muraglia, è un errore". In modo gentile, ma fermo, ildi Pesaro, Andrea Biancani, ha ribadito questa sua contrarietà al direttore generale di Ast 1, Alberto Carelli, ieri, durante un faccia a faccia che il primo cittadino ha descritto come "sereno e costruttivo".