Reazione a Catena | cosa succede al programma? Scoppia la bufera sui concorrenti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Montano le polemiche sul quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Nella puntata di ieri, mercoledì 17 luglio, Carola, Marianna e Maria Sole hanno sfidato i Los Amigos, un trio composto da Alberto, Francesco e Leonida. I ragazzi, che vengono da Teramo, in Abruzzo, sono tre amici di vecchia data e Francesco – nel suo tempo libero – si diverte anche a fare imitazioni. Le tre campionesse ballerine si sono sbarazzate in maniera facile degli sfidanti abruzzesi e sono arrivate ad affrontare l’Ultimaavendo accumulato un tesoretto di tutto rispetto, 112.000 euro. A questo punto, però, accade che le ragazze perdono smalto e dimezzamento dopo dimezzamento erodono il loro gruzzolo fino a 14.000 euro. L’Ultima parola dellaè “Uscita”, mentre la seguente inizia con “sc” e finisce per “o”. Il terzo elemento che le campionesse comprano è “Coda”.