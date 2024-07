Reazione a Catena 2024 chi sono le Salsa e Merenda | cognome vincita e curiosità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tra i campioni di luglio dispiccano anche le Salse e. Mariasole, Carola e la capitana Marianna. Un simpatico trio che, oltre a sbancare da Pino Insegno,riuscite a dispensare risate al pubblico di mamma Rai. In tanticuriosi di saperne di più sul loro conto. Da dove vengono? Perché si fanno chiamare? Chi? E quanto hanno vinto durante il loro soggiorno a Napoli? Andiamo subito a rispondere a queste domande e a scoprire cosa pensano gli spettatori su di loro. ChileQuesto trio viene da Fondi e Itri, due località situate nella provincia di Latina nel Lazio. Per quanto riguarda la scelta del loro curioso soprannome ‘', è tutto legato a due loro passioni che le hanno fatte incontrare. Non solo la, ma anche il cibo.