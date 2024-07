Quanto bere per mantenere una buona idratazione giornaliera?

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Quando si parla di vita sana, un doveroso cenno va dedicato all’. Fare attenzione a questo aspetto è importante tantofocalizzarsi sull’alimentazione equilibrata.unaè essenziale per la salute generale, soprattutto quella dei reni e delle vie urinarie.a sufficienza, infatti, aiuta a diluire le urine, riducendo così il rischio di contrarre infezioni urinarie che, sebbene siano curabili (al riguardo gli esperti di Dimann spiegano nel loro sitosia efficace il mannosio per trattare la cistite, una delle più diffuse), provocano disagi non indifferenti; inoltre unaaiuta a prevenire la formazione di calcoli renali e l’aumento delle concentrazioni di sostanze irritanti nelle urine.