Quanta attesa per le irrilevanti nomine Ue

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'era computerizzata in cui siamo immersi ha bisogno di energia e microchip. Nessuno di questi elementi è infinito, viviamo in un mondo dominato dalla scarsità e dagli oligopoli. Un semiconduttore Apple M3 Pro guida le funzioni del mio pc, fa girare software sofisticati, è collegato a una rete wifi e connesso con gli altri miei strumenti di lavoro. Mentre scrivo questo articolo, usando un programma chiamato iA Writer, sullo schermo passano i numeri delle chiusure delle Borse europee e una selezione di titoli e indici che mi aiutano a leggere la rotta dei "megatrend", una bussola per capire dove va il mondo. Tra le azioni monitorate ci sono quelle di una società olandese, la ASML Holding NV, leader mondiale nel settore delle macchine per la produzione di microchip