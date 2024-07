Pronostico e quote Rafael Nadal – Mariano Navone ATP Bastad 19-07-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 18 luglio 2024)sembra essere più in palla in questo suo secondo rientro stagionale e la vittoria di giovedì contro Cameron Norrie, rimontando da 2-4 nel secondo set, lo dimostra., che era testa di serie numero 4 e ha saltato il primo turno, ha avuto ragione dell’indiano Sumit Nagal per 6-4 6-2 nel secondo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici