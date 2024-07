Pier Silvio asfalta Sala sulle buche E su Malpensa dico | non rompere

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 18 luglio 2024) Berlusconi jr zittisce il sindaco di Milano (ma i giornali stravolgono il suo pensiero) e attacca: «Un pasticcio tagliare il canone Rai, TeleMeloni non esiste. I diritti non sono né di destra, né di sinistra. Io in politica? Difficile».