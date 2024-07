Perché si sono lasciate Paola Turci e Francesca Pascale la brutta scoperta | Così non si poteva stare insieme

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo due anni di matrimonio,hanno deciso di porre fine alla loro unione civile. Secondo quanto riportato da Dagospia e confermato da diverse fonti, il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo con cui le due donne hanno sciolto il loro legame. >> “Non so come dirvelo”. E fa vedere il pancione: la famosa ex di Fedez incinta: la reazione di Chiara Ferragni Le nozze tra la cantante, 55 anni, e l’ex compagna di Silvio Berlusconi,, 35 anni, avevano stupito tutti quando furono celebrate nel 2022. La loro unione sembrava un connubio inaspettato, considerando le differenti estrazioni e posizioni politiche delle due donne.era infatti una delle berlusconiane più accese, mentrenon era certo una fan del berlusconismo.