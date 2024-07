Perché la Bce ha deciso di non abbassare i tassi d’interesse e cosa significa per i mutui

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 luglio 2024) Id'interesse resteranno fermi almeno fino a settembre: niente nuovi tagli dalla Banca centrale europea, per il momento. La decisione arrivata oggiche per chi ha un mutuo a tasso variabile, o vuole chiedere un nuovo prestito, il livello delle rate probabilmente non scenderà molto nei prossimi mesi.