Perché Jane Austen continua ad essere così attuale?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il 18 luglio 1817 si spegneva. Tuttavia, a differenza dei “comuni mortali” che sanno di non poter ambire adricordati oltre un paio di generazioni, la scrittrice britannica è riuscita a sconfiggere la tanto temuta prova del tempo, trasformando il suo nome in qualcosa di immortale, grazie soprattutto alle opere che ha scritto, da Orgoglio e Pregiudizio a Emma, passando per Ragione e Sentimento e Persuasione.