Parte oggi la Ride4Vape 2024

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 18 luglio 2024) «Flavour ban fuels crime». È questo il claim scelto per la quinta edizione della, il viaggio simbolico in bicicletta nato nel 2020 per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni della sigaretta tradizionale e sul rischio ridotto di quella elettronica.Umberto Roccatti, presidente di Anafe Confindustria e vicepresidente di Ieva, torna in sella per un’andata e ritorno tra Torino e Sestriere.