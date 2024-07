’On the Road’ di Jack Kerouac

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Per me l’unica gente possibile sono i pazzi, quelli che sono pazzi di vita, pazzi per parlare, pazzi per essere salvati, vogliosi di ogni cosa allo stesso tempo, quelli che mai sbadigliano o dicono un luogo comune, ma bruciano, bruciano, bruciano, come favolosi fuochi artificiali color giallo che esplodono come ragni attraverso le stelle e nel mezzo si vede la luce azzurra e tutti fanno: Oooooh!"