OlimPILLS Tommie Smith e John Carlos ai Black lives matter | a Città del Messico un pugno al cielo per far piovere diritti sociali

(Di giovedì 18 luglio 2024) 26 febbraio 2012, siamo a Sanford, Florida, Stati Uniti . Un ragazzo si aggira per un quartiere con un atteggiamento che non convince affatto uno dei residenti, impegnato in una ronda notturna. Trayvon Martin ha la pelle di colore nero, ha 17 anni. Aveva 17 anni, perché l’uomo che lo guarda con fare sospetto, George Zimmerman , spara e lo uccide. Non verrà incriminato, pochi mesi dopo in Tribunale,