Nyt ' Biden sta accettando l' idea di lasciare la corsa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Persone vicine a Joehanno riferito al New York Times che il presidente "stala possibilità di doverla". Una di queste persone ha riferito che "la realtà sta prendendo il sopravvento" e che non sarebbe una sorpresa sefacesse presto un annuncio sul ritiro. Tutte le persone che hanno parlato con il New York Times hanno descritto la situazione come "estremamente delicata"