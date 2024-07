No di Meloni a von der Leyen | Siamo rimasti coerenti E su incarichi avverte | ruolo di peso a Italia

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alla fine Giorgiaha detto "no" a Ursula von der, confermata oggi presidente della Commissione Ue. I contatti (diretti e tramite emissari) sono andati avanti fino all'ultimo sull'asse Bruxelles-Blenheim Palace, l'antica residenza di Winston Churchill a Woodstock dove la presidente del Consiglio ha partecipato al summit della Comunità politica europea.A testimoniare la difficoltà del momento il silenzio della premier: rimasta per tutta la giornata britannica ben lontana da microfoni e taccuini a sera, prima di ripartire, pubblica un video registrato in cui spiega la sua decisione.