Nizza incendio in un condominio | 7 morti tra cui 3 bambini Si indaga per omicidio volontario video

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sette persone sono morte, tra cui ”trepiccoli”, in unche ha devastato un palazzo a, nel sud della Francia. Lo ha annunciato il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin parlando di ”terribile tragedia”. L’emittente Bfmtv spiega che iavevano 5, 7 e 10 anni. Le altre vittime sono un adolescente, due donne e un uomo. Una delle vittime è morta lanciandosi dalla finestra per sfuggire alle fiamme. Il pubblico ministero diha affermato di prediligere la ”pista criminale” e ha aperto un’indagine per ”doloso”. Che poi si è trasformato in, rogo in un palazzo: 7tra cui 3L’è scoppiato al settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins nella zona periferica di. Tra i feriti una persona è in condizioni molti gravi e due in condizioni critiche.