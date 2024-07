Nizza Incendio doloso al settimo piano di un palazzo è strage | sette morti tra cui tre bambini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Unasi è verificata nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio a, in Francia, dovepersone sono morte a causa di un violento, probabilmente di origine dolosa, scoppiato in un. Tra le vittime ci sono anche tre. A rendere pubblica la notizia è stato il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin parlando di “terribile tragedia”. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.30 per sedare le fiamme scoppiate aldi unnel quartiere di Moulins, una zona popolare a ovest della città. Le cause del rogo sono ancora da accertare.Leggi anche:in una fabbrica di plastica nel Ferrarese, 2 feriti gravi. L’allerta: “Restate a casa con le finestre chiuse” Il video dell’di“Purtroppopersone sono morte durante l’“, riferiscono i soccorritori.