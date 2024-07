Nasce Janus la startup del Gruppo Graded che riporta a Napoli i cervelli in fuga

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) – Una full immersion di 12 ore – dalle 9 alle 21 – per progettare una piattaforma digitale in grado di gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili. E’ “CRE-AI-THON”, il primo hackathon lanciato daSrl, nuovadeldedicata alla creazione di soluzioni software all'avanguardia per il mondo dell'energia, con la sponsorship