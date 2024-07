Napoli le valutazioni di Conte Repubblica | Più bocciati del previsto i 5 calciatori sulla corda

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 18 luglio 2024) “C’è tanto entusiasmo dai tifosi, ma noi dobbiamo essere concentrati perché c’è da lavorare per fare meglio dello scorso anno. Non mi aspettavo niente, ma di fare delle. Giusto farle, mi sto accorgendo è che c’è tanto da lavorare”, sono queste le dichiarazioni rilasciate da Antonioai tifosi partenopei presenti a Dimaro. In L'articolo, ledi: “Piùdel, i 5