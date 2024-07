Napoli la terra trema ancora | panico per terremoto con epicentro nei Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024)paura a, nella zona deidi un altro. La scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata aalle 8.08. Dal centro a Fuorigrotta, il sisma è stato distintamente avvertito in diversi quartieri del capoluogo partenopeo, specie ai piani più alti.fra la popolazione, visto che ci sono stati anche diversi assestamenti. Dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. DATI #RIVISTI #Md 3.6 ore 08:08 IT del 18-07-2024 aProf= 2.4 Km #INGV39774731 https://t.co/ypHHCNZhGA— INGVterremoti (@INGVterremoti) July 18, 2024 “Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato ieri il Dpcm di nomina dell’ing.