Motta si presenta | Voglio una Juve orgogliosa

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “una squadrae felice insieme ai nostri tifosi”. Così il nuovo tecnico dellantus, Thiago, durante la conferenza stampa dizione.ringrazia “Sono contento, felice e soddisfatto di fare l’allenatore di un club storico come lantus. Ho la convinzione che oggi si possa aprire un ciclo interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, mi sono trovato in una struttura molto bella e con gente preparata. Ringrazio i tifosi e sono contento di essere qui”, ha affermato. “competere con chiunque: bisogna vincere come in tutte le grandi squadre. È una bellissima responsabilità”, ha detto ancora aggiungendo: “Non cambierei il mio posto con nessuno etrasmettere tutte le motivazioni che ho dentro. Laè piena di giocatori moderni e l’ho visto. Ci sono pochi fenomeni nel calcio e dobbiamo essere tutti utili.