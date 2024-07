MotoGP GP Gran Bretagna 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lalascia il circuito tedesco del Sachsenring, per fermarsi alcune settimane. La sosta estiva durerà fino al 2 di agosto, quando team e piloti saranno chiamati a raggiungere l’autodromo di Silverstone. Qui andrà in scena il decimo appuntamento del motomondiale, ilPremio di. Il fine settimana, inizierà con le prime sessioni di prove libere del venerdì. I piloti scenderanno in pista alle 11:45 per le FP1, per poi tornare in moto alle 16:00 in occasione del pre qualifiche. La seconda e ultima sessione di prove libere è poi inper sabato mattina, a partire dalle 11:10. La finestra sarà seguita dalle qualifiche, con il Q1 che avrà inizio alle 11:50. Dopo la prima frazione, che metterà in palio due pass per la caccia alla pole position, il Q2 comincerà alle 12:15.