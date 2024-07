Morto Hassani Shapi aveva appena girato ‘Il clandestino’ con Edoardo Leo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lutto nel mondo del cinema: èa soli 51 anni, attore originario del Kenia e molto noto in Italia. A darne l'annuncio è stato il collega e amicoLeo, che insieme a luida poco finito di girare la fiction 'Il clandestino'. "Non so da dove cominciare - ha scrittoLeo su Instagram -. Ma è inutile fare giri di parole.è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E ancora non riesco a realizzarlo. Mi imbarazza terribilmente scrivere questa cosa su un social. Chi mi segue sa quanto pudore e riservatezza io abbia per le mie cose private. In questo caso non riguarda solo me e mi rendo conto che molte persone che hanno apprezzato “Il Clandestino” e quel meraviglioso personaggio che era Palitha, sono all’oscuro di questa notizia.