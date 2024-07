Montesano | israeliani sgraditi nel Comune Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, all'inizio la butta sulla burocrazia: «Il patrocinio si concede a iniziative che non hanno scopo di lucro. E questo non era il caso». Laddove “questo” è l'incontro di calcio, per la Nations League, Italia-Israele in calendario allo stadio Friuli lunedì 14 ottobre. Ildi Udine ha detto «no»: non ne vuole sapere, nonostante la richiesta inoltrata dalla Federcalcio, di concedere il patrocinio al match. E qui entra in ballo la spiegazione da “azzeccagarbugli” del primo cittadino, eletto sindaco il 18 aprile 2023 alla testa di una coalizione di centrosinistra. Prima motivazione alla base del rifiuto: «Sono previste deroghe solo nel caso di eventi benefici, cosa che la partita non è». Seconda motivazione: possono esserci deroghe «nel caso di eventi che portino particolare prestigio all'immagine dell'amministrazione».