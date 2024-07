Mo | droni israeliani uccidono due militanti islamici in Libano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tel Aviv, 18 lug. (Adnkronos/Dpa) –hanno colpito aree delorientale e meridionale, uccidendo due. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza dello Stato Ebraico, precisando che i velivoli senza pilota hanno colpito due auto, uccidendo un comandante che lavorava sia per il gruppo islamista libanese al-Jamaa al-Islamiya (Assemblea dell’Islam), alleato di Hamas, sia per il braccio militare dell’organizzazione militante palestinese nella regione libanese della Bekaa, oltre a un agente coinvolto in molti attacchi contro Israele.Il raid nel sud delha ucciso un combattente Hezbollah a Jbal el-Botm, nel distretto di Tiro, vicino a Zebqine, ha riferito Hezbollah.