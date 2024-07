Meloni a Ursula | Troppe aperture green così mi metti in difficoltà

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 18 luglio 2024) Al Parlamento europeo si vota il prossimo presidente della Commissione europea, una partita sempre più incerta dopo la condanna ai danni divon der Leyen "per la mancata trasparenza sui vaccini anti-Covid".adesso rischia di dover fare i conti con franchi tiratori, nascosti anche nel suo partito: il Ppe. Il "pallottoliere" - in base a quanto risulta a La Repubblica - non offre al momento garanzie piene. Eppure il "soccorso verde", ossia il sostegno degli ambientalisti che contano 53 deputati, appare sufficiente a dissipare i dubbi. In teoria infatti la "maggioranza" è composta da 401 europarlamentari. Ma sono previsti almeno 45 franchi tiratori: venti del Ppe (a cominciare dai francesi), 15 del Pse e 10 Liberali. Von der Leyen non si fida in primo luogo proprio del suo partito, il Popolare.