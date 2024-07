Mattarella | Come il Brasile aspiriamo alla pace e la perseguiamo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 18 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 18 Luglio 2024, 20:02 Il presidente della Repubblica Sergioè stato ospite oggi al Centro brasiliano per le relazioni internazionali, dove ha tenuto un discorso incentrato sulla necessità per il Sudamerica e per l’Europa di porre fine ai conflitti in corso e di concentrarsi sui temi di attualità che quotidianamente vengono L'articolo: “ile la” proviene da Il Difforme.