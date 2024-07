Maltrattamenti e lesioni alla moglie | arrestato a Mirabella Eclano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024)in famiglia e. Solo due giorni fa l’indagato aveva ricevuto un decreto di allontanemento dcasa familiare Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito una “Ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere” nei confronti di un uomo di. L’uomo solo due giorni prima era già stato sottoposto ad un “Decreto del P.M. di allontanamento d’urgenza dcasa familiare”. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Benevento. Nel convalidare il provvedimento emesso dProcura della Repubblica di Benevento, il Tribunale ha ritenuto sussistere a carico dell’indagato gravi indizi in ordine ai delitti diin famiglia eaggravate ai danni dellaconvivente, che si era rivolta ai militari dell’Arma per denunciare le vessazioni subite.