Malore durante l’immersione 42enne soccorso all’Isola del Giglio

(Di giovedì 18 luglio 2024)Porto (Grosseto), 18 luglio 2024 – Colto daun’immersione, è grave. Succededel: poco dopo le 13 un’ambulanza medicalizzata è intervenuta aPorto per soccorrere il sub, vittima di una probabile sindrome da decompressione. E’ stato subito attivato l’elidi Viterbo che ha portato ila Grosseto in codice rosso per il trattamento in camera iperbarica. Sul posto anche la Capitaneria di Porto.