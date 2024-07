Luci sul Porto Luci sulla Città | la nuova opera I love Salerno

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ieri sera, mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 21:00 presso Molo Manfredi a, piazza antistante la Stazione Marittima, si è tenuta l’inaugurazione dell’artistica luminosa I ?realizzata dai giovani del progettosuledizione 2024-2025 promossa dalla Cotiva Sociale Fili d’Erba in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. L’installazione L’installazione raffigura un grande cuore rosso con applicazioni di piastrelline in ceramica smaltata, riferimento alla tradizione vietrese e in generale di tutta la costiera amalfitana. Su ognuna di esse è riportata la parola “benvenuto” in varie lingue del mondo.