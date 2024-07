LIVE – Italia-Irlanda del Nord 3-0 Europei Under 19 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ladidel, match valido per gli19. Secondo impegno nella rassegna ospitata proprio dal paeseirlandese per gli azzurrini di Bernardo Corradi, che dopo aver battuto all’esordio la Norvegia, puntano a ottenere un altro successo per centrare il passaggio alla semifinale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20 di giovedì 18 luglio. COME VEDERE LA PARTITADELSportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHdel3-0 (15? Zeroli. 45? 48? Camarda) 48? IL GOL! IL GOL! IL GOL! CAMARDA PER LA SUA DOPPIETTA PERSONALE! MAGNI SERVE L’ASSIST, PALLA FACILE PER IL COMPAGNO AL MILAN! 3-0, SIAMO IN SEMIFINALE! 46? Si riparte per il secondo tempo.