LIVE Italia-Argentina Amichevole volley 2024 in DIRETTA | ultimo impegno prima delle Olimpiadi

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIETTAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, matchdimaschile. Mancano ormai 10 giorni all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigie il CT Ferdinando De Giorgi ha deciso di ultimare la preparazione con due test match contro l’. Al PalaWanny di Firenze gli azzurri si sono messi bene in mostra due giorni fa, vincendo ladue sfide in programma contro Facundo Conte e compagni con un 3-0 abbastanza convincente. Il sestetto che proverà a giocarsi le medaglie a Parigi appare ormai consolidato con Giannelli in cabina di regia, Romanò opposto, Lavia e Michieletto in banda, Galassi e Russo al centro e Balaso come libero.