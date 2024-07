LIVE Berrettini-Galan ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | romano in campo non prima delle 15

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-ZHANG (2° MATCH DALLE 12.00) 12:50 Quentin Halys batte Lukas Klein. Adesso Humbert-Heide e poi sarà la volta di! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale dell’ATP 250 ditra Matteoe Daniel Elahi. Partita che riserverà pochi break, considerando che si gioca sulla terra in altura del paesino di montagna svizzero, ove le condizioni sono molto rapide. In questi primi giorni di torneo i tie-break non sono mancati, e ce ne aspettiamo quantomeno uno anche tra questi due giocatori. L’azzurro viene dall’esordio vincente contro l’argentino Pedro Cachin, con il punteggio di 6-4, 7-6 mentre il colombiano ha regolato in due parziali il ceco Kopriva.