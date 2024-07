L' hairstylist Michele | Sono stato in burnout Noi parrucchieri siamo delle spugne assorbiamo le emozioni delle clienti La nostra salute mentale è spesso sottovalutata

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sottoposti a una pressione psicologica non indifferente, irischiano in molti casi una condizione di stress cronico. La storia di un professionista di Reggio Emilia a cui è capitato. E che adesso, grazie a un progetto speciale, gira l'Italia per condividere la sua esperienza e spiegare come non farsi sopraffare dallenegative