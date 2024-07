L’eretico Lomborg | Niente allarmi sul clima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) De Carlo Nuove generazioni e attivisti urlano che moriremo a causa del cambiamentotico. I media rilanciano la notizia e la politica ne discute. Eppure, qualcuno predica calma: il problema esiste, ma non è mortale. Bjørn, esperto ambientalista tra i più famosi e controversi secondo il Time e The Guardian, è autore di Falso allarme, Fazi Editore. Perché il cambiamentotico è un “Falso allarme”? "Secondo un sondaggio dell’Ocse, il 60% delle persone nei Paesi sviluppati pensa che il cambiamentotico porterà alla fine dell’umanità. È assurdo e falso. Il cambiamentotico è un problema, ma non è la fine del mondo". L’attenzione dei media aiuta o danneggia la lotta al cambiamentotico? "In parte è positiva, perché si parla di un problema che esiste. Ultimamente, però, i media sono andati oltre.