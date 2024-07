Legaconferma di von der Leyen è una brutta notizia per l' Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "La conferma di Ursula Von derè unaper i cittadini europei e per glini in particolare, soprattutto per il pericoloso sostegno di sinistre ed eco-fanatici. Tradito il voto di milioni di elettori che chiedevano il cambiamento e che ora subiranno le scelte scellerate degli estremisti verdi". È quanto si legge in una nota della Lega.