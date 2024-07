L' Antitrust avvia un' istruttoria su Google

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato un procedimento istruttorio nei confronti die della sua capogruppo Alphabet in merito all'invio agli utenti della richiesta di consenso al "collegamento" dei servizi offerti. Questa richiesta sembrerebbe infatti non fornire informazioni rilevanti - o le fornirebbe lacunose e imprecise - riguardo al reale effetto che il consenso produce sull'uso da parte didei dati personali degli utenti. Lo si legge in una nota dell'autorità.