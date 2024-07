Koopmeiners-Juve Zazzaroni | 60 milioni è una cifra lontana dalla realtà per DUE RAGIONI Ma il problema di Giuntoli è un altro | CHIESA e gli ALTRI che non vogliono andarsene

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’analisi di Ivan, direttore del Corriere dello Sport, sulle mosse di calciomercato dellantus Con un editoriale dedicato allantus, Ivaninterviene sul Corriere dello Sport dopo le parole di Luca Percassi: «il dirigente dell’Atalanta non ha toltodal mercato, ha semplicemente chiarito che la cessione dell’olandese non era prevista e non