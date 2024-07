Joe Biden ha il Covid | Mi sento bene Stop alla campagna elettorale e isolamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 - Joeè risultato positivo al-19. "Mi", ha detto ai giornalisti al seguito, ma questo annuncio è un'altra sptasua, già in perdita per le preoccupazioni sulla sua salute degli stessi dem. In precedenza, sempre assediato per il suo stato di salute, l'81enne democratico aveva affermato che avrebbe rivalutato la sua candidatura se gli fosse stata diagnosticata una grave condizione medica. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente è "completamente vaccinato" e che "continuerà a svolgere appieno i suoi compiti" durante il periodo di lockdown. Vittima già della sua disastrosa performance di fine giugno nel dibattito con Donald Trump, con gli stessi big del suo partito che gli stanno voltando le spalle, il, e l'attentato a Trump, sembrano aver spostato l'ago della bilancia tutto a favore dei conservatori.