Joe Biden ha il Covid ma assicura | Mi sento bene Ai suoi consiglieri dice | Kamala Harris può vincere?

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha il. Cancellato un evento a Las Vegas è partito per il Delaware, dove lavorerà in isolamento. Luidi sentirsi 'molto' , e il medico conferma: sintomi lievi, temperatura normale e terapia avviata. Ma intanto tra i democratici sembrano aumentare le spinte a un suo ritiro dalla corsa. A Milwaukee un altro giorno di gloria per Trump, ma oggi