Italia-Gb Meloni vede Starmer | collaborazione su migranti

Roma, 18 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgiaha incontrato il primo ministro britannico Keira margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Blenheim Palace. Il colloquio, riferisce Palazzo Chigi, "ha consentito di approfondire il confronto avviato in occasione del Vertice Nato di Washington sullanelle principali aree di crisi e in ambito migratorio, con specifico riferimento alla lotta ai trafficanti di esseri umani". I due leader hanno infine concordato di "proseguire lo stretto coordinamento avviato su tutti i più importanti temi dell'agenda internazionale e sulle sfide globali in occasione di una prossima visita a Roma del primo ministro".