Italia-Argentina oggi in tv seconda amichevole volley | orario dove vederla programma streaming

(Di giovedì 18 luglio 2024)giovedì 18 luglio (ore 21.00) si gioca, ultimaprima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver sconfitto l’Albiceleste per 3-0 nella partita disputata due giorni fa al PalaWanny di Firenze, la nostra Nazionale dimaschile abbraccerà il pubblico del PalaDozza di Bologna: sarà un test particolarmente importante per fare le ultime valutazioni in vista dei Giochi, ormai distanti soltanto una settimana. Il CT Fefé De Giorgi dovrebbe schierare nuovamente i titolari designati, che stanno raggiungendo il picco di forma proprio in vista dei Giochi. Tra le fila dei Campioni del Mondo vedremo all’opera il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso.