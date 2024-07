Inter tra Vasquez e Kiwior | profili diversi ma simili uno in pole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’continua la ricerca del difensore mancino dopo aver rinunciato a Juan Cabal, vicino a firmare con la Juventus. I nomi in lizza sono quelli di Johandel Genoa e Jakubdell’Arsenal. Dueche per certi versi si assomigliano, ma per altri meno: e questo rende uno dei due più ideale per i nerazzurri. RICERCA CONTINUA – Ieri sembrava che l’avesse chiuso l’ingaggio di Juan David Cabal del Verona. Tuttavia l’offerta al rialzo della Juventus ha spinto i nerazzurri a fare un passo indietro, evitando un’asta potenzialmente sanguinaria. Pertanto continua la ricerca del difensore mancino da regalare a Simone Inzaghi per completare la rosa Campione d’Italia. E con l’uscita di scena di Cabal i nomi sul taccuino di Piero Ausilio rimangono due: Johandel Genoa e Jakubdell’Arsenal.