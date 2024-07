Infortuni Palazzoli Inca Cgil | Dati sottostimati molto spesso non si denunciano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Gli ultimicertificati dall'Inail, e non dalla, mettono in evidenza una crescita costante degli, sia mortali che non, e delle malattie professionali che fanno segnare al 31 maggio addirittura un +24%. Sonoassolutamentepesanti e drammatici che mettono in evidenza che non si lavora in maniera corretta, che nel nostro Paese si lavora male. Sonoimportanti ma dal nostro Osservatorio possiamo dire che sono assolutamente. Che voglio dire? Voglio dire che il mercato del lavoro, rappresentato per una fettaimportante da lavoro precario, da lavoro stagionale, da part time involontari porta purtroppolavoratrici e lavoratori a non mettere in atto il percorso per il riconoscimento dei danni subiti dal lavoro. Cioè si rinuncia al diritto alla salute per il diritto al lavoro.